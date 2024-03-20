В Крыму пройдёт форум для предпринимателей «Мой бизнес. Новые связи»

29 и 30 марта в Алуште пройдёт ежегодный форум для предпринимателей «Мой бизнес. Новые связи». Мероприятие посетят руководство Республики Крым и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.
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