Учителям могут запретить смартфоны в школах

В Свердловской области захотели ввести запрет на телефоны в школах для учителей. С подобным предложением выступил уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Игорь Мороков, пишет «Московский комсомолец».
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