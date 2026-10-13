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ДумаТВ

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Политик Гэллоуэй заявил, что будущее Украины определит Путин

Политик Гэллоуэй заявил, что будущее Украины определит Путин

Джордж Гэллоуэй считает, что Россия уже победила в конфликте и будет определять условия дальнейшего урегулирования на Украине.

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