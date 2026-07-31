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Парламентская газета

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Италия готова приостановить Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов

Италия готова приостановить Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов

Италия может приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы из-за масштабного наплыва нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута на северном побережье Африки.

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