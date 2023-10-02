Автомобили с пробегом подорожали в России почти в полтора раза

Известия/Павел Кассин Автомобили с пробегом в России подорожали почти в полтора раза. Согласно данным аналитиков, в третьем квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом средняя стоимость прибавила 39 процентов и составила 640 тысяч рублей.