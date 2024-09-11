В ЕС возмутились из-за маршей «Азова»

В ЕП возмутились проходящими в странах-участницах ЕС маршами «Азова» Члены Европарламента (ЕП) от Греции Лефтерис Николау Алаванос и Костас Пападакис возмутились проходящими в странах-участницах Евросоюза (ЕС) маршами бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).