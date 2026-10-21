Дворец ветеранов спецоперации откроется возле Екатерининского парка до конца будущего года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет агентство городских новостей «Москва».
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