Кубок России. «Динамо» примет «Нижний Новгород», «Спартак» сыграет с «Кубанью» завтра

Сегодня в первом матче 1/8 финала Бетсити Кубка России «Динамо» примет «Нижний Новгород».  В среду ЦСКА сыграет с «Сочи», «Спартак» – с «Кубанью».

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