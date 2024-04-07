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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Отец-тиран по кличке Бес сдержал слово: застрелил и расчленил сына

Лютая ненависть к сыну толкнула на страшное убийство 69-летнего жителя подмосковного Клина. Пожилой мужчина не просто застрелил своего 30-летнего отпрыска, но потом еще и вывез на машине в сторону кладбища и попытался расчленить! При этом до самого приговора злодей не признал своей вины.

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