Отец-тиран по кличке Бес сдержал слово: застрелил и расчленил сына

Лютая ненависть к сыну толкнула на страшное убийство 69-летнего жителя подмосковного Клина. Пожилой мужчина не просто застрелил своего 30-летнего отпрыска, но потом еще и вывез на машине в сторону кладбища и попытался расчленить! При этом до самого приговора злодей не признал своей вины.
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