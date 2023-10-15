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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске. «Амур» проводит проверку

Как сообщает телеграм-канал «112», инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в Хабаровске после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

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