Самых ватных Дедов Морозов собрали на выставке в Новосибирске

Выставка «Письма нового счастья» открылась 27 ноября в Новосибирске. Ее посетители смогут увидеть старинные открытки второй половины XX века, елочные украшения и другую праздничную атрибутику Нового года.
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