Велемудр. Мир тесен.

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ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Мысли материальны, используй свою силу мысли. Стоп, а что такое мысли и откуда они берутся? Хороший вопрос.

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Ино планетянка
ЛюбоМир
Да, это слова принадлежат нашему врагу, но сказано хорошо: Следите за своими мыслями-ибо обращаются они в слова, слова в действия, а действия уже в привычки, берегитесь привычек, ибо они формируют свой характер. Усмиряйте характер-ибо он становится судьбой. Что мы думаем-тем становимся… Маргарет Тэтчер

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