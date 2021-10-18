ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Александр НиколаевичПолитикаПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ Мысли материальны, используй свою силу мысли. Стоп, а что такое мысли и откуда они берутся? Хороший вопрос.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИно планетянкаЛюбоМирДа, это слова принадлежат нашему врагу, но сказано хорошо: Следите за своими мыслями-ибо обращаются они в слова, слова в действия, а действия уже в привычки, берегитесь привычек, ибо они формируют свой характер. Усмиряйте характер-ибо он становится судьбой. Что мы думаем-тем становимся… Маргарет ТэтчерКомментировать
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