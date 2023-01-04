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Экс-советник президентов Украины Соскин: у украинцев нет шансов – Путин будет бомбить Киев до полного уничтожения энергосистемы

Бывший советник двух президентов Украины, политолог Олег Соскин заявил, что российские войска будут продолжать бомбить Киев до полного уничтожения энергетической системы.

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