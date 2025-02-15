В Крыму снизились цены на бензин«По итогам биржевой сессии 14 февраля оптовая стоимость светлых нефтепродуктов снизилась: АИ-92 стоит 54,5 тысяч рублей, а АИ-95 – 56,3 тысяч рублей», – написал в своём Telegram-канале Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
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