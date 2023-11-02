Новая авантюра Зеленского: сдать Авдеевку ради прорыва на Токмак

Враг со всей дурью опять попёр в районе Работина и сразу же лишился «Леопардов» Александр Ситников Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск «Днепр», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й мехбригады ВСУ в районе Работина.