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Игра в защите. Часть II

Игра в защите. Часть II

Глава федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев на встрече с журналистами рассказал, как новые изменения в 214-й федеральный закон повлияют на работу фондаОдин из показателей эффективности работы федерального Фонда защиты прав дольщиков — ввод жилья (хотя в числовых показателях восстановление прав граждан может выражаться как в вводе жилья, так и в выплате компенсаций в зависимости от принятого наблюдательным советом фонда решения по тому или иному объекту).

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