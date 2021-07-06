Игра в защите. Часть II

Глава федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев на встрече с журналистами рассказал, как новые изменения в 214-й федеральный закон повлияют на работу фондаОдин из показателей эффективности работы федерального Фонда защиты прав дольщиков — ввод жилья (хотя в числовых показателях восстановление прав граждан может выражаться как в вводе жилья, так и в выплате компенсаций в зависимости от принятого наблюдательным советом фонда решения по тому или иному объекту).