Рябков оценил посылаемые Трампом противоречивые сигналы

Противоречивые сигналы, которые посылает команда Дональда Трампа и сам избранный президент США, не соответствую интересам России, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 6 декабря в интервью изданию «Комсомольская правда».
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