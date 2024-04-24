Ответ на пробные полёты F-16. Самый мощный ЗРК, "сбивший 24 самолёта за пять дней", возвращается на СВО - инсайдеры

Армия России не стала дожидаться, когда американская помощь будет доставлена Киеву, и в то время, как начались пробные полёты F-16 над Украиной, Москва анонсировала ответ: возвращение самого мощного ЗРК в мире - С-500 "Прометей".
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