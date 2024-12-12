История и археология: Почему на Руси деньги хранили в «кубышке» или как этот странный предмет мог уберечь от ограбления и пожара

В русском фольклоре часто можно услышать такое выражение, как «хранить деньги в кубышке». Однако мало кому известно, что таким странным словом называли на Руси неприметный глиняный сосуд, который ассоциировался у наших предков с накоплением ценных вещей или денежных средств.