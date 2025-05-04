Ретропоезд "Эшелон Победы" прибудет в Барнаул 4 мая

Встреча состава состоится с 10:30 до 11:00, а до 14:00 рядом с ним можно будет пофотографироваться В Барнаул утром 4 мая прибудет поезд "Эшелон Победы" во главе с легендарным паровозом серии Л-620, сообщает мэрия.