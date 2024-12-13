Шеремет: позиция Трампа о ракетных ударах по России - взвешенная и разумная

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности Михаил Шеремет считает мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего разрешение Киеву наносить удары американскими ракетами по российским территориям.
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