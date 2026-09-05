«Танцевальная феерия», «Цирк» и концерт «Я люблю тебя, мой милый город»: что не пропустить 5 сентября в Москве:

— концерт «Танцевальная феерия» на общественном пространстве на улице Янгеля (с 10:00 до 22:00); — концерт «Я люблю тебя, мой милый город» у пруда «Марс» (с 12:00 до 14:00, музыкальное путешествие по эпохам); — праздничная программа ко Дню города в усадьбе Воронцово (с 15:00 до 19:00, атмосфера Москвы 1970–1980-х годов); — спектакль «Цирк» в усадьбе «Люблино» (с 18:00 до 20:00, жонглёры, акробаты, клоуны); — турнир «Футбол на столе» у КЦ «Строгино» (с 10:00 до 20:00); — спортивная программа «Доброе утро, любимый город» в сквере у Химкинского бульвара (с 10:00 до 12:00); — День города в кинопарке «Москино» (с 12:00 до 20:00, иммерсивные квесты, мастер-классы, постановочные съёмки).