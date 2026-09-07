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Аргументы и Факты

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Юная футболистка скончалась при загадочных обстоятельствах

Юная футболистка скончалась при загадочных обстоятельствах

В Колумбии трагически оборвалась жизнь 14‑летней футболистки Аньи Марселы Пьямбы из департамента Уила, обстоятельства её гибели остаются невыясненными, сообщает издание Need To Know.

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