Юная футболистка скончалась при загадочных обстоятельствах

В Колумбии трагически оборвалась жизнь 14‑летней футболистки Аньи Марселы Пьямбы из департамента Уила, обстоятельства её гибели остаются невыясненными, сообщает издание Need To Know.
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