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Царьград

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Италия vs. Бельгия: Камбьясо и Ретеги ведут "скуадра адзурра" к победе

Италия vs. Бельгия: Камбьясо и Ретеги ведут "скуадра адзурра" к победе

Национальная сборная Италии принимает команду Бельгии на своем поле. Первый тайм закончился с преимуществом Италии 2:1 благодаря голам Андреа Камбьясо и Матео Ретеги.

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