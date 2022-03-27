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Коутиньо считает, что возвращение в АПЛ – верное решение. Он готов идти на уступки по зарплате

Филиппе Коутиньо готов пойти на уступки по зарплате в вопросе своего будущего. На данный момент бразилец выступает за «Астон Виллу», перейдя в команду на правах аренды из «Барселоны».

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