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The Eurasia Daily news agency

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Generation of morons: half of teenagers on Ukraine does not understand what is written

Generation of morons: half of teenagers on Ukraine does not understand what is written

Almost half of 15-year-olds (45%) in Ukraine do not understand what is written, the remaining 55% have "reached the basic level" — they can identify the main idea, draw simple conclusions and establish connections between parts of the text.

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