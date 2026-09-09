Generation of morons: half of teenagers on Ukraine does not understand what is written

Almost half of 15-year-olds (45%) in Ukraine do not understand what is written, the remaining 55% have "reached the basic level" — they can identify the main idea, draw simple conclusions and establish connections between parts of the text.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым