Учителя уральской школы подозревают в подделке паспорта вакцинации от COVID-19

Полиция начала расследование, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в период с 5 июня до 15 июня 37-летний учитель одной из школ областного центра подделала паспорт вакцинации от COVID-19.
Полиция начала расследование, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в период с 5 июня до 15 июня 37-летний учитель одной из школ областного центра подделала паспорт вакцинации от COVID-19.
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