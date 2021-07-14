Мой город!

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Коптева
    Может совет и хороший, я не спорю, но как написана статья.. намешана куча повторов.. а суть в 1 предложении😉Лайфхак для влажн...
  • Светлана Коптева
    чтобы она не осИдала...🤦‍♀️Лайфхак для влажн...
  • Алексей Русских
    Получается вакцинация Спутником до задницы, главное лаборатории подкармливать. А потом неподдельно удивляются, почему...Въезжающие в Росс...

Учителя уральской школы подозревают в подделке паспорта вакцинации от COVID-19

Учителя уральской школы подозревают в подделке паспорта вакцинации от COVID-19

Полиция начала расследование, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в период с 5 июня до 15 июня 37-летний учитель одной из школ областного центра подделала паспорт вакцинации от COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх