«Русские „ядеркой“ бить не будут — они ж не звери»: В каких заблуждениях продолжает жить Европа Еще до специальной военной операции НАТО был принят план войны с Россией Блок НАТО, прежде всего Западная Европа, продолжает интенсивную подготовку к новой войне с Россией.