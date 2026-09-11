«Русские „ядеркой“ бить не будут — они ж не звери»: В каких заблуждениях продолжает жить Европа Еще до специальной военной операции НАТО был принят план войны с Россией Блок НАТО, прежде всего Западная Европа, продолжает интенсивную подготовку к новой войне с Россией.
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Ну да-а как отмахиваться от этой стаи шакалов-только ядерной дубинкой Я думаю что фраз Путина была произнесена не для красного словца-А ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ МИР-ЕСЛИ РОССИИ НЕ БУДЕТ
Удивительно что только америкосы понимают ,что это количественное превосходство при конфликте с гейропой обнулится при применении россии ядерного оружия ,а мы его применим в отличии от хохляндии где все же есть наши люди да и земля эта наша по недоразумению оказалась у хохлов ,в гейропе нам жалеть нечего и не кого,а эти идиоты думают что их пожалеют, наивные.
Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал отдать РФ что угодно ради мира
ВС РФ перемалывают всю технику НАТО на поле боя и только политики-идиоты могут верить в то, что им удастся одолеть российских военных, утверждает Принс.
Пора заканчивать с войной на Украине, поскольку нет никакого смысла биться с российской армией, так как она сильнее. В открытой войне Украина и Запад не в состоянии «завалить русского медведя», — такое шокирующее признание сделал основатель самой сильной частной армии в мире ЧВК Blackwater Эрик Принс.
«Уж лучше некрасивый мир, чем красивая война. Заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть у России останется Крым, Донецк, и Луганск, что угодно», — выдал в эфире YouTube-канала PBD Podcast Принс.
Мультимиллиардер и общественный деятель пояснил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются люди, а восполнить нечем: сама страна «пережёвывает уже следующее поколение». Посмеялся Принс над оборонными ресурсами Запада, не забыв подчеркнуть, что американские налогоплательщики не обязаны расплачиваться за военную помощь Киеву.
При этом основатель ЧВК призвал не слушать тех, кто кричит о поддержке Украины. Практически 99,9% даже не знают, где находится эта страна, и, тем более, вообще не в курсе реальности.
«Так что не говорите мне, какое у них мнение», — подчеркнул Принс, называя всех этих людей идиотами, подверженными пропаганде.
Так же нелестно он назвал и политиков, которые говорят о поддержке киевского режима. По словам основателя частной армии, США не будут разворачивать с Россией конвенциональную войну. По мнению Принса, Россия не должна была начинать свою специальную военную операцию, но в то же время вошел в положение страны, загадочно пояснив, что «Запад вряд ли смог разрешить всю ситуацию другим путем». Можно только догадываться, быть может, этой фразой Принс хотел дать понять, что Западу банально нужны российские ресурсы, вот они и решили руками Украины добыть их для себя.
Слова «западная оборона смешна», вызвали у предпринимателя Илона Маска подтверждение.
«К сожалению, это правда», — прокомментировал в Х Маск.
Заметим еще, что Эрик Принс настоятельно рекомендовал США уйти из Афганистана задолго до позорного бегства. Но тогда к его словам не прислушались. Хочется надеяться, что хоть в этот раз западные политики отнесутся к рекомендации заключить мир с Россией более внимательно.
Напомним, Эрик Принс – мультимиллионер, бизнесмен и общественный деятель. Основанная им несколько лет назад ЧВК считается самой мощной частной армией в мире. Компания не только работает в «поле», но имеет подразделение собственных ученых и инженеров, которые занимаются разработками различных видов оружия. Причем, на поле боя с новейшими разработками они еще ни разу не светились. Обычно в руках – классические М4А1. Но кроме оружия они разрабатывают и собственный транспорт, например, 14-тонный бронированный автомобиль Grizzly. Эта машина разгоняется до 100 километров в час и может спрятать в себе 8 спецназовцев. «Блэквотеровцы» уверяют, что пробить такого монстра очень непросто. И хотя, сам Принс отошел от дел, передав созданное ЧВК в надежные руки лучших спецов, он все равно держит руку на пульсе. Сегодня уже на базе ЧВК открылась целая академия — Blackwater Academi, где учат умело воевать. Бизнес прибыльный, если учесть, что ежегодно количество наемников в мире увеличивается. Им делегируют все больше и больше задач. Для справки: в 2014 году весь мир потратил на ЧВК 218 миллиардов долларов. Эти цифры просто колоссальные. Исследователи считают, что суммы будут только расти. А поскольку методы войны меняются, соответственно методики ведения боя – тоже. ЧВК на месте не стоят.