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Китай оказался единственным регионом, в котором выручка Apple снизилась в прош...

Китай оказался единственным регионом, в котором выручка Apple снизилась в прош...

Китай оказался единственным регионом, в котором выручка Apple снизилась в прошлом кварталеНезависимые аналитики уже отмечали, что в этом году компания Apple впервые за несколько лет не смогла попасть в пятёрку крупнейших производителей смартфонов на китайском рынке.

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