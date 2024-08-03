Китай оказался единственным регионом, в котором выручка Apple снизилась в прош...

Китай оказался единственным регионом, в котором выручка Apple снизилась в прошлом кварталеНезависимые аналитики уже отмечали, что в этом году компания Apple впервые за несколько лет не смогла попасть в пятёрку крупнейших производителей смартфонов на китайском рынке.
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