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Церковный праздник в честь Собора Архистратига Михаила отмечают 21 ноября 2023 года

Церковный праздник в честь Собора Архистратига Михаила отмечают 21 ноября 2023 года

Церковный праздник в честь Собора Архистратига Михаила отмечают 21 ноября 2023 года Алёна ЮрьеваВо вторник, 21 ноября 2023 года, православные РПЦ отмечают большой церковный праздник, который хотя и не относится к двунадесятым, но при этом имеет особую значимость для христиан.

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