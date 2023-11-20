Церковный праздник в честь Собора Архистратига Михаила отмечают 21 ноября 2023 года Алёна ЮрьеваВо вторник, 21 ноября 2023 года, православные РПЦ отмечают большой церковный праздник, который хотя и не относится к двунадесятым, но при этом имеет особую значимость для христиан.