В ЕС захотели сокращения на €13 млрд проекта увеличения бюджета блока

По информации издания Politico, два европейских дипломата сообщили о желании стран Европейского союза пересмотреть план увеличения бюджета на период 2024-2027 годов, и сократить его на 13 миллиардов евро.
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