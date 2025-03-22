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Царьград

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Новые власти Сирии потребовали выдать Асада - источник

Новые власти Сирии потребовали выдать Асада - источник

Сирийские власти потребовали от России выдать прежнего президент страны Башара Асада для суда.Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина выдать находящегося в Москве Башара Асада.

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