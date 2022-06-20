"Гарсия Давид" Жириновский: Сын политика впервые ответил на слухи о новом имени

"Я молчал, не комментировал, не реагировал, ждал, пока закончатся пляски вокруг", - отметил сын Жириновского Игорь Лебедев в интервью "Комсомольской правде", комментируя потоки слухов про себя, которые пошли после смерти известного политика.
"Я молчал, не комментировал, не реагировал, ждал, пока закончатся пляски вокруг", - отметил сын Жириновского Игорь Лебедев в интервью "Комсомольской правде", комментируя потоки слухов про себя, которые пошли после смерти известного политика.
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