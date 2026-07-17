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Еще одна спортивная федерация допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Еще одна спортивная федерация допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) в соответствии с решением Международной федерации настольного тенниса (ITTF) допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном.

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