ВС РФ заняли село Уманское в ДНР

Также сообщается об отражении пяти контратак ВСУГруппировка российских войск «Юг» взяла под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике, а также отразила пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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