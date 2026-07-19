Как я перестал гадать и научился пристреливать оптику с холодным расчётом

Помню свой первый выход с новым прицелом. В голове крутились обрывки советов, руки чесались быстрее опробовать дорогую игрушку, а в итоге после десятка патронов я сидела и смотрела на мишень, где пробоины плясали, словно их делали из дробовика.
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