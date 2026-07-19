Наука и Техника
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука и Техника

120 подписчиков

Как я перестал гадать и научился пристреливать оптику с холодным расчётом

Как я перестал гадать и научился пристреливать оптику с холодным расчётом

Помню свой первый выход с новым прицелом. В голове крутились обрывки советов, руки чесались быстрее опробовать дорогую игрушку, а в итоге после десятка патронов я сидела и смотрела на мишень, где пробоины плясали, словно их делали из дробовика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии