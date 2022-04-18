Почему Ловрен до сих пор не тренируется в общей группе «Зенита»?

После матча «Зенита» с «Уралом» (3:1) голкипер петербургского клуба Михаил Кержаков ответил на вопрос «Спорт уик-энда»: когда ждать возвращения в строй защитника Деяна Ловрена? - Могу лишь сказать, что сейчас в общей группе он не тренируется, - сообщил вратарь.
Популярные статьи
- «Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после шоу Тутберидзе
- «Зенит» в сезон столетия «Спартака» разгромил этот клуб со счетом 7:1», - Медведев посоветовал Каттани учить матчасть
- Камила ВАЛИЕВА: Хочется быть в программах разной: хулиганкой, смешной, дерзкой, смелой
Свежие комментарии