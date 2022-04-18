Почему Ловрен до сих пор не тренируется в общей группе «Зенита»?

После матча «Зенита» с «Уралом» (3:1) голкипер петербургского клуба Михаил Кержаков ответил на вопрос «Спорт уик-энда»: когда ждать возвращения в строй защитника Деяна Ловрена? - Могу лишь сказать, что сейчас в общей группе он не тренируется, - сообщил вратарь.