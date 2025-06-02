Два фронта Мирры: Андреева продолжает биться в одиночке и в паре на «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного разряда на «Ролан Гаррос», где им предстоит встретиться с российско-сербским дуэтом Анастасия Потапова – Ольга Данилович.
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