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Сотрудникам челябинского бассейна, по вине которых погиб ребёнок, вынесли приговор

Сотрудникам челябинского бассейна, по вине которых погиб ребёнок, вынесли приговор

Матросам-спасателям на тот момент было всего по 19 лет. Лера и Миша, матросы-спасатели, оба 19-ти лет отроду, дежурили в бассейне челябинского развлекательного комплекса "Мегаполис" 13 января 2024 года.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а почему   условно ?  они не выполнили   свою  рабочею обязанность  в результата погиб ребенок  . почему условно  :
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22 час.

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