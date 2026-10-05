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Аргументы недели

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Вейп почти полностью сожрал легкие 21-летней девушки

Вейп почти полностью сожрал легкие 21-летней девушки

В реанимации врачи пришли к однозначному выводу – причиной стало злоупотребление курительной смесью. Случай крайне тяжелого поражения легких у молодой девушки, причиной которого стало длительное курение вейпа зафиксирован в Крыму.

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