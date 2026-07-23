Steak Lovers
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Steak Lovers

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Жареные кабачки с чесноком и зеленью. Лучшая закуска к шашлыку и на гарнир

Жареные кабачки с чесноком и зеленью. Лучшая закуска к шашлыку и на гарнир

Кабачки в этом рецепте перестают быть «просто гарниром». После жарки они покрываются румяной корочкой, а затем пропитываются чесноком, зеленью и оливковым маслом так, что привычный вкус становится гораздо ярче и выразительнее.

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