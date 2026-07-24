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Царьград

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Министр Сидоренко договорился о рейдах против подделок в Китае

Министр Сидоренко договорился о рейдах против подделок в Китае

Министр Приморья Константин Сидоренко объявил о совместных рейдах с китайскими партнёрами в провинции Хэйлунцзян для борьбы с подделками русских товаров.

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