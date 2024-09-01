Можно отказаться: 10 бессмысленных дел по дому, которые отнимают время Алёна ЮрьеваВ мире современных технологий и постоянной занятости многие домашние дела становятся не только рутиной, но и часто бессмысленными.
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