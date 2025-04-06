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Если бы на месте России в конфликте с Украиной выступали США...

Если бы на месте России в конфликте с Украиной выступали США...

Почему украинцы не сдаются У себя в Телеграм и во многих других местах я часто натыкаюсь на дискуссию: почему украинцы не сдаются.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Только выжигать и то неисчезнит , как чири где-нибудь да вылезет...
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5 час.
Одиссей
На примере Харькова и области. Украинизация (насильственное внедрение мовы) шла, как и по всей Околице. Но всегда имела место тенденция, упомянутая Ищенко: в РУССКУЮ школу была очередь, ибо для ребенка открывался ВЕСЬ мир, в украинские шли те, кто без особых перспектив и запросов. Т.е., сЭло...Видя такое положение, в 60х некоторые укро-школы преобразовали в русские. Но!!!! Уже в 80х некоторые выпускники укро-школ восприняли это, как гонения на мову. Будучи сами русскоязычными в быту и на работе. И НИКАКИЕ аргументы не могли поколебать их убежденность: хохлы же!!! Всеруся, но нэ скорюся!! В начале 90х поприсутствовал при разговоре группы врачей. Их всячески заставляли перейти на мову. В  прениях 6-7 слов из 10 были матерными. Нормальные такие русские словесы, которые невозможно воспроизвести. Общий смысл: как лечить, и, паче того, оперировать больного ,если В ПРИРОДЕ нет устоявшихся мед.терминов, понятий, специальных публикаций и прочего?!?!?! В те поры я работал в одном из Харьковских НИИ. В нашей лаборатории, естественно, языком общения был русский. На нем же писались и отчеты, статьи и проч. Беда пришла. когда из Куева пришла команда вести переписку с НИМ, писать отчеты и проч. ТОЛЬКО на мове. И тут выяснилось ,что на ВЕСЬ институт только ОДИН человек в состоянии это делать, остальные, хоть и учили его в школе, хоть и вынуждено слушали укро-муть по телеку/радио, но писать внятно и без ошибок не могут. А тут еще и отсутствие устоявшейся терминологии.  И еще одно - в поддержку, надеюсь, Ищенко. В нашей лаборатории нац.состав был обычный: русские, украинцы, ну и без евреев не обошлось. Но всех объединяло одно: ВСЕ были городскими. За исключением одного паренька: он был русскоязычным, но из села. И вот как-то он стал рассказывать о том ,как провел выходные: мол, с пацанами поехали, предварительно сняв номера, кататься на &quot;буханке&quot;. Целью было покуражиться над отдыхающими. Выехали на берег Донца - там палатка и байдарка. Рассказывает: &quot;Мы подъехали, светили фарами, &quot;гукали-гукали&quot;, но никто не вылез - видать, забоялись. Ну, мы и уехали..&quot;. Он был доволен и счастлив от своего &quot;героизма&quot;, а мы - остальные сотрудники лаборатории, смотрели на него ,как на полного идиота. Похоже, каждый сам представлял себя на месте тех ,кто был в палатке. Еще раз: мы - городские, он - сельский.  Я, правда, предостерег его, что такие &quot;шуточки&quot; могут кончиться плохо, мол, я под днище палатки при входе укладываю топорик и вышел бы из палатки не с пустыми руками. Его реплика: &quot;А что б ты сделал против 10 человек?&quot; Я: &quot;Ну, рубануть 2х-3х человек я б успел&quot; Он: &quot;Так тебя ж потом  судить будут!&quot; Я: &quot;Пусть лучше меня судят 12, чем несут 6-теро. А так - отбился от угрожавших моим жизни и здоровью, отстоял свою честь в глазах девушки, да и вам, &quot;долбодятлам&quot;, наука б была&quot;. На этом дискуссия увяла... Это я к чему... Разумеется, что-то подобное могло произойти и во вполне русской среде: дураков-то хватает. Но вот в случае Околицы, за спиной укро-нацизма стоит как раз такая селюковая туповатость и агрессивность к приезжим.
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5 час.
ВТ
Василий Топчий
Да, потому что Европа далеко от нас впереди. Я БЫ ТАК НЕ СКАЗАЛ. ВЫ БЫЛИ В ЕВРОПЕ?
Ответить
13 сек.
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