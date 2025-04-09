Сколько стоит «независимость» СМИ и «достоверность» информации на Западе?

На днях верная последовательница «европейского садовода» и нынешняя глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что «Европейский союз обсуждает помощь организациям, которые лишились или могут лишиться поддержки со стороны США».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии