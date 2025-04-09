Русская весна
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Русская весна

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На днях верная последовательница «европейского садовода» и нынешняя глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что «Европейский союз обсуждает помощь организациям, которые лишились или могут лишиться поддержки со стороны США».

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Комментарии
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Eduard
Европа жопу рвет на весь мир!
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16 час.
Eduard
Жаль население которое могло получать больше но почему-то помогает посторонним придуркам!
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16 час.
Eduard
Кая,ты сиськами своими всех накорми &quot;нуждающихся&quot;.Тебе же на кухне заняться нечем!
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16 час.
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