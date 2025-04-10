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После окончания СВО России придется на всякий случай решать вопросы с Японией

После окончания СВО России придется на всякий случай решать вопросы с Японией

Токио вновь посигналил Москве: «Курилы наши, СССР отвоевал их незаконно» На фото: установка российского флага на острове Кунашир на Южных Курилах.

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