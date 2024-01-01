На Казанской набережной в Туле состоялся легкоатлетический "Забег обещаний"

Сегодня утром, 1 января, на Казанской набережной в Туле прошел легкоатлетический "Забег обещаний" на два с половиной километра, участниками которого стали около 200 жителей и гостей оружейной столицы, как передает пресс-служба городской администрации.
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