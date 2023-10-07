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Константин Хабенский едва не погиб в театре на глазах у зрителей: “Еще бы секунда…”

Константин Хабенский едва не погиб в театре на глазах у зрителей: “Еще бы секунда…”

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский открыл новый сезон в театре. После каникул он заметно изменился, похудел и побрил голову.

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