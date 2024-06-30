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Царьград

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В Перми музей «Мотовилихинских заводов» выставлен на торги

В Перми музей «Мотовилихинских заводов» выставлен на торги

Торги пройдут с 1 по 12 июля.Управляющий Андрей Берсенев объявил публичные торги по продаже непрофильных активов ПАО «Мотовилихинские заводы».

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