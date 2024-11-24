«Баринов заиграл бы. Еще Самошников». Кузнецов об игроках РПЛ, подходящих «Эспаньолу» 90-х

В 90-е Кузнецов провел за «Эспаньол» 81 матч. – Кто из РПЛ по игровым и психологическим качествам заиграл бы в вашем «Эспаньоле» и в той Примере? – Если брать только российских футболистов, может быть Баринов заиграл бы.